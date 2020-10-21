Блогер Варламов сравнил принудительную стерилизацию в пансионате в Екатеринбурге с Третьим рейхом

Блогер и урбанист Илья Варламов в Instagram сравнил ситуацию с принудительной стерилизацией женщин в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге с Третьим рейхом.

«В Третьем рейхе был принят закон, который предусматривал принудительную стерилизацию людей с физическими или психическими "дефектами". К маю 1945 года в немецких больницах по приговорам судов было стерилизовано от 300 до 400 тысяч человек. От осложнений после операций умерло около 600 мужчин и от 5 до 6 тысяч женщин. Почему я вам об этом рассказываю? Оказалось, что такое возможно не только в Третьем рейхе, но и в России XXI века. Пациентка Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге рассказала историю о том, что в этом заведении принудительно стерилизуют (или стерилизовали несколько лет назад) инвалидов, попадающих туда из детдомов. Министерство социальной политики Свердловской области заявило, что Людмила Гусева перенесла операцию в 2008 году "по медицинским показаниям", и подчеркнуло, что "пансионат — это открытое учреждение". Якобы постояльцы могут сами выбирать место проживания и лечения. Даже если мы поверим министерству и предположим, что сегодня это так, очевидно, несколько лет назад было иначе. Закрытость детдомов, психоневрологических интернатов и пансионатов — огромная проблема. Это практически вторая тюремная система. За закрытыми дверями происходят страшные вещи. А поскольку эти учреждения в информационном вакууме, улучшить ситуацию сложно. Журналистов туда не пускают, общественного контроля нет. В Екатеринбурге к людям относились как к собакам: "Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей". До массовой ликвидации "неполноценных" детей хотя бы не дойдёт?», — написал он.

Варламов также возмутился тем, что его пост о стерилизации в пансионате не вызвал сочувствия у читателей.

«Многие, наоборот, начали рассуждать, что всё не так однозначно: "Зачем психам рожать?" <…> Ну, что, мои дорогие людоеды, вершители человеческих судеб и сторонники правильной генетики. Надеюсь, у вас всё хорошо», — написал блогер.

Напомним, об инциденте в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге стало известно из видео, записанного пациенткой медучреждения Людмилой Гусевой. В нём она рассказала, что десять женщин, проживающих в пансионате, подверглись принудительной стерилизации, одна из пациенток впоследствии скончалась.

19 октября руководитель «Уктусского пансионата» Ирина Верхоланцева заявила, что её учреждение к операциям не имеет никакого отношения — по её словам, всё, что связано со стерилизацией, находится в зоне ответственности ГЦБ № 20. На данный момент делом занимаются Министерство социальной политики Свердловской области, полиция и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.