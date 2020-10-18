Baza: В Екатеринбурге пациентки пансионата для инвалидов пожаловались на принудительную стерилизацию

Пациентки Екатеринбургского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали о том, что их насильно отправляли на операцию по стерилизации, сообщает telegram-канал Baza. В случае отказа женщинам угрожали переводом в психоневрологический интернат.

По данным telegram-канала, об инциденте заявили сразу несколько женщин с инвалидностью. Они приехали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Их принуждали пройти стерилизацию якобы из-за того, что в пансионете нельзя содержать детей. Таким образом пострадали больше десяти женщин, одна из них позже умерла, утверждает Baza.

Сейчас Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку.