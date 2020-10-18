Baza: В Екатеринбурге пациентки пансионата для инвалидов пожаловались на принудительную стерилизацию

Пациентки Екатеринбургского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали о том, что их насильно отправляли на операцию по стерилизации, сообщает telegram-канал Baza. В случае отказа женщинам угрожали переводом в психоневрологический интернат.
По данным telegram-канала, об инциденте заявили сразу несколько женщин с инвалидностью. Они приехали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Их принуждали пройти стерилизацию якобы из-за того, что в пансионете нельзя содержать детей. Таким образом пострадали больше десяти женщин, одна из них позже умерла, утверждает Baza.
Сейчас Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку.
«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — сообщили Е1 в ведомстве.