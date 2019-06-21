Бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук примет участие в довыборах в Госдуму на Урале

Бывший уральский депутат бизнесмен Сергей Капчук примет участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу от «Партии роста», пишет Znak.com.

По словам Сергея Капчука, на заседании его представлял основатель партии Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей России. 26 июня Капчук собирается подать документы в Центризбирком о регистрации кандидатом, после этого начнет кампанию. Капчук уже побывал в нескольких городах на севере Свердловской области, которые будут входить в его избирательный округ, в том числе в Краснотурьинске, Североуральске, Серове, Верхотурье, Красноуральске.

Сергей Капчук уже был депутатов в конце 90-х — начале 2000-х. В палате представителей Заксобрания Свердловской области он был председателем комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Напомним, в начале 2000-х он уехал из России, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Некоторое время он жил в ОАЭ, затем в Великобритании. Сергей Капчук стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию — он сделал это в июне 2018 года.

«Я понимаю, что родина одна, я не сделан для заграницы, я сделан для России. Я это всегда знал. И когда мне брат сказал, что Титов какую-то инициативу проявил, когда появилась возможность, я обратился к Борису Титову с просьбой вмешаться в моё дело, разобраться и помочь добиться справедливого следствия», — объяснял он своё решение о возвращении в Россию.

27 мая 2019 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Сергея Капчука к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), однако с учётом амнистии в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне от исполнения наказания он был освобождён.

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу были объявлены после того, как депутат Сергей Бидонько стал вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике. Сейчас фаворитом гонки в округе является биатлонист Антон Шипулин, который победил на праймериз «Единой России» и которого поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.