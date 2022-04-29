«Бизнес — это мой квест». Создатель известного в Нижнем Тагиле массажного салона «Скульптор тела» — о медицинской лицензии и запуске собственной франшизы

На прошлой неделе агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запустили специальный проект «PRO бизнес», в котором предприниматели из разных городов нашего региона смогут рассказать о своих компаниях и таким образом привлечь новых клиентов. Первым героем проекта стал создатель массажного салона «Скульптор тела» в Нижнем Тагиле Евгений Мамочкин. Он рассказал редактору АН «Между строк» Екатерине Барановой о первых шагах в бизнесе, сложностях получения медицинской лицензии и создании собственной франшизы.

Первый бизнес запустил на деньги государства

36-летний Евгений Мамочкин уже 17 лет занимается массажем. Евгений — фельдшер по образованию, с ранних лет мечтал быть врачом, ведь его мама и бабушка — медики.



Евгений Мамочкин



«Бабушка работала в профилактории и в спорткомплексе “Алмаз” как спортивный врач на матчах. И брала меня с собой на все соревнования. Мама — операционная медсестра. В 90-е, когда все жили на работе, я жил с матерью на её работе. Она приносила мне играть списанные хирургические инструменты, и я с удовольствием играл! Все мои детские рисунки были про врачей и операционные. Я вообще не видел себя в другой профессии. Медицина мне была интересна тем, что я про себя узнавал много нового», — рассказывает Евгений.

В медицинский институт в Екатеринбурге парень не поступил. В начале 2000-х о нехватке врачей власти ещё не задумывались и бесплатных мест на курсе было очень мало. Оплачивать образование сына у родителей возможности не было, поэтому Женя отправился в тагильский медколледж. Четыре года он отработал на скорой, мечтал стать хирургом. Ещё в студенчестве пошёл на курсы массажа — мама предложила обучиться ремеслу, чтобы подзаработать денег. И так несерьёзная затея превратилась в дело жизни.

Свой первый массажный кабинет Евгений открыл в 2010 году в родном Северном посёлке. Тогда фонд поддержки предпринимательства поддержал начинающего бизнесмена, выделив ему субсидию в размере 58 тысяч 800 рублей. На эти деньги Евгений отремонтировал помещение, поменял в нём дверь, купил мебель. У молодого позитивного массажиста быстро появилась стабильная клиентская база, дела пошли в гору.

«Первый бизнес мне помогло открыть государство. Я составил бизнес-план, пришёл его защищать, а меня спрашивают: “Детский массаж будет?” Я сказал, что будет, и получил деньги. В первые годы наделал массу ошибок. У меня ведь не было знакомых бизнесменов, в семье тоже: мама — медсестра, отец — машинист тепловоза. В интернете тогда не было блогеров, которые дают советы по ведению бизнеса. В общем, всему учился сам», — вспоминает Евгений.

Интересное название салона появилось тоже, можно сказать, случайно. Начинающий массажист принял приглашение стать спонсором конкурса красоты среди сотрудниц НТХЗ «Планта». Его клиентка была одним из организаторов конкурса и представила Евгения коллегам так: «Скульптор моего тела Евгений Мамочкин». Красивая фраза зацепила молодого бизнесмена, и он решил превратить её в название своей компании.

Почему массаж нужен всем?

В салоне «Скульптор тела» на Уральском проспекте, 32 Евгений всё делал сам, своими руками. Здесь каждая мелочь красноречиво говорит о том, с какой любовью создавалось это пространство. В холле гостей встречают единственные в своём роде зеркало и журнальный столик, созданные известным в Нижнем Тагиле скульптором Максимом Нуштаевым. В массажных кабинетах приглушённый свет и приятная музыка создают особую атмосферу. Даже шариковые ручки на ресепшене необычные — в форме позвоночника.

В салоне Евгения, помимо него самого, работают семь специалистов: массажисты, нутрициолог, администратор и директор. Клиентам предлагается большой список видов массажа: лечебный, расслабляющий, испанский, детский, антицеллюлитный, спортивный, лимфодренажный, массаж лица и массаж стоп.

Здесь взрослые проходят реабилитацию после травм, инсультов и операций, также в салоне есть специалисты по лечебному массажу для детей с ДЦП. Сотрудники помогают спортсменам восстановиться и подготовиться к соревнованиям. Среди клиентов «Скульптора тела» известные в городе спортсмены: например, чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Возмилова. Заглядывали на сеанс массажа в салон на Гальянке и летающие лыжники, приезжавшие на международные соревнования на горе Долгой.

«Мне нравится то, что с помощью массажа я могу вылечить без лекарств. Нужны только руки. Для меня это начальная точка медицины, когда люди не знали ни анатомии, ни фармацевтики. Если есть проблема со спиной, её можно решить при помощи курса, но массаж должен быть в жизни каждого человека постоянно. Вот есть спортзал, есть бассейн, рестораны, встречи с друзьями, и есть массаж. Пусть он будет в этом списке. Когда в конце рабочей недели у тебя назначен массаж, даже силы появляются», — уверен Евгений Мамочкин.

Сегодня «Скульптор тела» — один из немногих массажных салонов в Нижнем Тагиле с медицинской лицензией. Документ является обязательным для проведения лечебного массажа, который не делают в многочисленных СПА-салонах. Евгений называет процедуру получения медлицензии увлекательным квестом, который продлился 9 месяцев.

«Тонкостей была масса. Знакомые смеялись надо мной, не верили, что я смогу получить лицензию. А мне нравится бросать себе вызовы: испытания — это же круто! Говорят, нет триумфа на пьедестале, триумф — в работе. И я с этим согласен».

Свой учебный центр и франшиза

Развивая бизнес, в какой-то момент Евгений Мамочкин одновременно управлял тремя массажными кабинетами в разных районах города. Когда работать в таком авральном режиме стало сложно, он решил сосредоточиться на новом направлении. Так появилась идея о своей школе массажа. Уже несколько лет Евгений преподаёт эту дисциплину, он разработал свою методику обучения, подготовил авторские методички.

Евгений обучил многих мастеров массажа в городе и теперь планирует открыть свой учебный центр. Занятия будут проходить для небольших групп по 4–6 человек. Ученики прослушают теоретический курс и отработают практические навыки на специальных тренажёрах. Учебный центр будет работать с образовательной и медицинской лицензией, его ученики получат сертификаты, с которыми смогут устроиться на работу. Также пройти курсы смогут люди без медицинского образования, чтобы делать массаж себе и своим близким.

«Я уверен, что если хочешь быть лучшим, то надо преподавать. Я всегда в голове держу мысль о том, что нужно делать своё дело хорошо и быть лучшим. В этом, наверное, виноваты мои клиенты-спортсмены, которые приходят и хвастаются своими победами на чемпионатах мира. Я не рассчитываю на их регалии, нет, но и в своей сфере нужно стремиться к каким-то высотам», — говорит Евгений.

Также в планах у Мамочкина запуск франшизы «Скульптор тела». Франчайзер будет обучать мастеров, делиться всеми методичками и наработками. В нескольких городах России уже есть люди, готовые открыть по этой франшизе свои массажные салоны.

«Я 17 лет занимаюсь этим делом, могу делиться своими знаниями. Я хочу сам подготовить и упаковать франшизу, потому что всё, что есть сегодня в нашем салоне, мы сделали своими силами, начиная от ремонта и заканчивая документацией. Для меня это принципиальная вещь, если хотите, мой квест. Сначала я проходил квест под названием “лицензия”, теперь у меня новый квест — франшиза», — улыбается Евгений.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru заявки в свободной форме. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.