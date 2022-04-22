«PRO бизнес» — спецпроект агентства новостей «Между строк», с помощью которого предприниматели смогут рассказать о себе большой аудитории 

За последние два месяца российский бизнес столкнулся с массой стрессовых ситуаций, связанных с многочисленными санкциями и разрывом логистических цепочек. В этой непростой экономической ситуации агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства решили помочь малому и среднему бизнесу. Сегодня мы запускаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

«Помимо многих других сложностей, с которыми предприниматели столкнулись в текущей ситуации, произошёл разрыв их привычных контактов с клиентами. В связи с запрещением в России нескольких социальных сетей бизнес потерял привычную и удобную площадку для продвижения своих товаров и услуг. Предприниматели особенно остро нуждаются в поддержке, в том числе информационной», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи об их авторах. Вскоре на нашем сайте появится специальный раздел «PRO бизнес», в котором мы будем публиковать истории предпринимателей.