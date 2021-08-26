«Бизнес до сих пор расхлёбывает последствия пандемии, но предприниматели выстояли». В Нижнем Тагиле обсудили текущее состояние рынка после снятия коронавирусных ограничений

Чиновники мэрии Нижнего Тагила и директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства, руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев сегодня, 26 августа, встретились, чтобы обсудить меры государственной поддержки бизнеса. На заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства бизнесмены и представители администрации города говорили о том, в каком состоянии находится бизнес после пандемии.

«Бизнес до сих пор расхлёбывает последствия пандемии, но в целом предприниматели выстояли. В год пандемии в обучении предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть своё дело, а также в различных информационных семинарах приняли участие более 10 тысяч человек. Но большинство мероприятий проходили онлайн», — рассказал Сергей Федореев.

В 2020 году в городе предпринимателям выдали 183 займа на сумму 241,9 млн рублей. Оказано 2158 консультаций, открыто 70 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в том числе зарегистрировано 55 индивидуальных предпринимателей и 15 юридических лиц. Предоставлено 10 поручительств на общую сумму 18,2 млн рублей.

За период с января по июль 2021 года центр выдал предпринимателям 92 займа на сумму 162,6 млн рублей и два займа самозанятым на сумму 1,2 млн рублей. Предоставлено одно поручительство.

Кроме работы с предпринимателями, на базе центра «Мой бизнес» прошло несколько хакатонов. На одном из них дизайнеры представляли сувенирную продукцию с символикой города. На другом хакатоне встречались молодые IT-специалисты. Также центр активно участвует в программе развития креативных индустрий в Нижнем Тагиле.