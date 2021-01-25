Работа дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога Макса Щербинина победила в голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершилось голосование горожан за логотип, который будет символизировать 300-летие города. По результатам голосов победила работа дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога НТИ Макса Щербинина.

Голосование за лучший логотип к 300-летию Нижнего Тагила проходило на сайте городской администрации с 23 декабря по 24 января. Помимо Елены и Макса свои идеи предложили сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Центра развития туризма, студенты и педагоги факультета художественного образования НТГСПИ и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

«Прежде чем варианты логотипов были выставлены на суд тагильчан, все работы прошли отборочные этапы. В первом туре ни один из эскизов не был принят к дальнейшему рассмотрению и отправлены на доработку. Исключение составил проект Елены Кирилюк и Макса Щербинина, которые увидев информацию в соцсетях, проявили инициативу и отправили своё предложение в оргкомитет», — рассказали в пресс-службе мэрии.

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В результате логотип Елены Кирилюк и Макса Щербинина получил от тагильчан 32% голосов. Совсем немного отстал от лидера вариант, представленный факультетом художественного образования НТГСПИ. За него проголосовали 29%. Тройку лучших замыкает работа Нижнетагильского музея изобразительных искусств» с результатом 15%.

Концепция победившего знака 300-летия Нижнего Тагила называется «Город с башней на горе». В его основе заложены сразу несколько символов, характерных для Нижнего Тагила.

«Лисья гора – не только самая узнаваемая, но и абсолютно уникальная достопримечательность именно нашего города. Это как Эйфелева башня в Париже. Прямое символическое прочтение логотипа – это лепестки каменного цветка, сторожевая башня на Лисьей горе, а также цвет малахита. В графических элементах знака объединяются формы чугунных решёток ограждения набережной в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина и число “300”, прослеживаются отдалённые ассоциации округлой формы с колёсами тагильских танков и колёсами первого русского паровоза Черепановых», — презентовали свою идею авторы.

Утвержденный логотип будет использоваться для оформления города к юбилею в едином стиле - в наружной рекламе, медиа-носителях, сувенирной продукции.