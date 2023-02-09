Безопасность или пробки. В Нижнем Тагиле изменят схемы работы светофоров на самых аварийных перекрёстках

В Нижнем Тагиле изменятся схемы работы светофоров на наиболее аварийных перекрёстках. Об этом ИА «Все новости» сообщил директор МУП «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вячеслав Масальский. Первым перекрёстком, которого коснутся изменения, станет участок на пересечении улиц Космонавтов и Красноармейской.

Предварительно схема движения на этом перекрёстке изменится 15 февраля и подразумевает четырёхфазный режим работы. Сначала движение будет разрешено для автомобилей по улице Космонавтов, двигающихся со стороны улицы Фрунзе. Далее идёт отдельная фаза для перехода пешеходов через дорогу, за которой последовательно разрешается движение сначала по улице Космонавтов в сторону Красного Камня, а затем проезд автомобилей по улице Красноармейской (уже в обоих направлениях).

Вячеслав Масальский отметил, что перекрёсток улиц Красноармейской и Космонавтов является аварийным, поэтому основная задача для ЦОДД — обеспечение безопасности и снижение уровня аварийности. Чиновник отметил, что новый режим работы светофоров может спровоцировать увеличение пробок.

«Мы создадим условия, когда не будет никаких пересечений потоков при левых поворотах. Это достаточно аварийный перекрёсток, поэтому мы стараемся найти решение снижения уровня аварийности. С одной стороны, найденное решение точно позволит повысить безопасность, с другой стороны, возможно увеличение пробок», — приводит слова Масальского ИА «Все новости».

Напомним, что в апреле 2022 года МБУ «Сигнал-3» (сейчас — Центр организации дорожного движения) уже вносил корректировки в программу работы светофоров на перекрёстке улиц Космонавтов и Красноармейской. Тогда для пропуска интенсивного движения при повороте налево в сторону улицы Ермака была выделена микрофаза — кратковременное разрешение движения (до 10 секунд) по одному из направлений.

В ближайшее время в ЦОДД планируют изменить схему работы электронных регулировщиков на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов, а также на перекрёстке улиц Быкова и Максима Горького.