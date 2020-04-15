BBC: Информационный центр по коронавирусу возглавит врач, называвший вероятность заражения россиян нулевой

Врач и телеведущий Александр Мясников станет главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, со ссылкой на близкий к оперативному штабу Москвы источник пишет «Русская служба Би-би-си».

Работа Мясникова будет заключаться в информировании граждан о вирусной угрозе, а также методах профилактики и лечения инфекции. Кроме этого, он займётся презентацией проектов психологической помощи, представлением проектов эпидемиологов и учёных по тестам и вакцинам против коронавируса. Вместе с этим врач будет бороться с фейковыми новостями о коронавирусе.

Ранее, в начале февраля, Мясников заявлял, что коронавирус «полезен для россиян», так как из-за него они стали чаще мыть руки. В своём телеграм-канале он писал, что у россиян вероятность заразиться составляет «ноль целых и ноль в периоде». В марте Мясников заявлял, что пандемия сойдёт на нет к середине апреля, и называл коронавирус «сезонным явлением». Позже он признал, что ошибался.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».