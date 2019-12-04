Baza: В Екатеринбурге юноша угрожал устроить массовый расстрел в одном из лицеев города

В Екатеринбурге молодой человек угрожал устроить массовый расстрел в одном из лицеев города. Своё намерение он озвучил в группе учебного заведения в одной из социальных сетей.

Несколько дней назад анонимный пользователь оставил в паблике лицея запись: «Готовьтесь к Колумбайну». Позже он написал, что передумал, но после того, как одна из учениц выразила опасение по поводу первой угрозы, аноним вновь написал, что всё-таки устроит массовый расстрел.

Как пишет телеграм-канал Baza, молодого человека вычислили. Он рассказал, что не планировал стрельбу в учебном заведении, а просто хотел пошутить.