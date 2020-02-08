Baza: Рухнувшим в Татарстане вертолётом вместо пилота мог управлять погибший депутат

Крушение вертолёта Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, могло произойти из-за того, что за штурвалом воздушного судна находился не пилот, а сам парламентарий.

По данным издания Baza, ранее Хайруллин неоднократно занимал место пилота во время перелётов, возможно, в этот раз он также взял на себя управление вертолётом. Сейчас эту версию проверяют специалисты МАК.

Ранее в СК России заявили, что, по предварительным данным, крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности, а также неблагоприятных метеоусловий. Чтобы установить точную причину трагедии, необходимы показания выжившего лётчика, который находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 7 февраля в Татарстане потерпел крушение вертолёт Bell 407. Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Его помощник и пилот воздушного судна были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.