Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта в Татарстане

В Татарстане вечером 7 февраля потерпел крушение вертолёт Bell 407, на борту которого находились три человека. Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, при крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Ещё один пассажир и пилот находятся в крайне тяжёлом состоянии, их везут в больницу.

«По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолёта, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжёлом состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на борту находились пилот и два пассажира. Вертолёт следовал по маршруту из населённого пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в посёлок Матюшино Лаишевского муниципального района. В экстренных службах региона сообщили, что вертолёт упал на лёд Куйбышевского водохранилища в Татарстане в 6 км от берега. По данным ТАСС, пилот пытался совершить вынужденную посадку, но вертолёт упал.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. В Росавиации считают, что к трагедии могли привести плохие метеоусловия.