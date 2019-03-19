Baza: Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково в 3 тысячи раз ниже кадастровой стоимости

Сотрудники Росреестра оценили участок площадью 7,6 гектара в Сколково, принадлежащий председателю «Внешэкономбанка» Игорю Шувалову, в 107,5 тысячи рублей, из-за этого в год земельный налог составляет всего 320 рублей, пишет интернет-издание Baza. Эту сумму бывший вице-премьер РФ не оплачивает, накопив долг 7,3 тысячи рублей.

Изначально издание обнаружило исполнительное производство Федеральной службы судебных приставов от 11 декабря 2018 года в отношении компании «Заречье-4», которой владеют Игорь Шувалов и его супруга Ольга. На сайте ФССП указано, что Шувалов задолжал по «налогам и сборам», но по каким именно, не уточняется. 3 марта 2019 года исполнительное производство по взысканию 7,3 тысячи рублей налогов с Шувалова было прекращено из-за невозможности «установить местонахождение должника либо его имущества».

Журналисты проверили стоимость соседнего участка, которым владеет компания «Заречье-эстейт», её бенефициар — сын сенатора Сулеймана Керимова Саид. Росреестр оценил кадастровую стоимость 19 гектаров в 734 млн рублей, следовательно, 1 гектар оценивается в 39 млн рублей. Таким образом, стоимость участка Шувалова должна составлять 296,5 млн рублей. Ориентировочная сумма, просчитанная журналистами, и фактическая, используемая Росреестром, отличается в 2800 раз. Расчёты Baza подтверждает опубликованная выписка из Росреестра от 13 марта 2019 года, в которой указано, что один гектар земли на участке Шувалова действительно оценивается в 14 тысяч рублей.

Издание сообщает, что к земле, о которой идёт речь, примыкают ещё три участка, владельцем которых является компания Шуваловых. Их кадастровая стоимость приближается к рыночной: участок площадью 3 тысячи кв. метров оценен Росреестром в 20 млн рублей, 9 тысяч кв. метров — 53 млн рублей и 2 тысячи кв. метров — 7 млн рублей.

Издание пишет, что запросы с просьбой прокомментировать данную информацию отправлены в Росреестр и Минимущество. Представитель компании Шуваловых «Заречье-4» отказался отвечать на вопросы, но заявил, что все налоговые и иные сборы выплачиваются в установленном законом порядке. Представители председателя «Внешэкономбанка» также не смогли оперативно дать комментарий.