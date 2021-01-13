Baza: Неизвестные похитили бывшую жену сына экс-генпрокурора Марину Чайку

Бывшую супругу старшего сына бывшего генпрокурора Артёма Чайки Марину похитили неизвестные. Они удерживали её в подвале несколько часов и поили странной жидкостью, сообщает Baza в своём телеграм-канале со ссылкой на адвоката женщины Екатерину Гордон.

Летом Марина Чайка записала видеообращение, в котором пожаловалась на поступающие от супруга угрозы отобрать детей в случае развода. Через два дня пара всё же официально оформила развод. Сейчас в суде решается вопрос о месте проживания их несовершеннолетних детей. В ночь на 13 января новый адвокат Марины, вступившая в дело ещё до нового года, попросила её приехать на психологическую экспертизу в одну из московских клиник. По её словам, результаты могли бы помочь в суде.

Когда Марина приехала к назначенному месту, к ней подошли люди в масках и представились, как рассказала Гордон, сотрудниками ФСБ или ФСО. Они завели её в подвал и удерживали несколько часов. Они расспрашивали женщину про бизнес, семью, имущество и другие дела бывшего мужа. Кроме этого, по словам адвоката, Марину насильно поили неизвестной жидкостью и просили «не сдавать анализы три дня». Женщину отпустили лишь ночью.

Марина Чайка и Екатерина Гордон уже обратились в СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту похищения.