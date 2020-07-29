Жена сына экс-генпрокурора Чайки пожаловалась на угрозы мужа отобрать детей

Супруга старшего сына бывшего генпрокурора Артёма Чайки Марина записала видеообращение, в котором пожаловалась на поступающие от него угрозы отобрать детей в случае развода, а также попросила вернуть паспорт, передаёт «Дождь».

Видео опубликовано на YouTube-канале юриста Екатерины Гордон, представляющей интересы Марины Чайки. В ролике Чайка рассказала, что прожила в браке 21 год и теперь муж не даёт ей получить развод, угрожая отобрать детей. Кроме того, по словам женщины, у неё отобрали паспорт.

«Благодаря мужу я являюсь бесправной, потому что он пользуется безграничной властью и давит на все органы. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей. Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой. Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже почти два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд. <…> Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. У меня были органы опеки, которые дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я просто хочу жить без угроз. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня», — сказала Марина Чайка.

Одна из дочерей попросила не верить возможным «вбросам информации» о том, что «Марина Чайка находится в неадекватном состоянии».

«Мы хотим, чтобы это всё закончилось, дай маме развод», — обратилась к отцу другая дочь.

Артём Чайка — бизнесмен, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, который сейчас занимает должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее ФБК сообщал, что у Артёма Чайки есть отель в Греции и банковские счета в Швейцарии, куда переводят деньги, полученные в результате незаконных махинаций. Кроме того, в расследовании ФБК говорится, что Артём Чайка может быть причастен к гибели предпринимателя и организации преступных схем.