Baza: Медбрат пермской больницы признался в распространении слухов на «Дваче» об убийстве ветеранов

Работник пермской больницы имени Гринберга признался, что оставлял сообщения на портале «Двач» об убийстве ветеранов путём отключения их от систем жизнеобеспечения, пишет телеграм-канал Baza. Медбратом оказался Сергей Калинин, работающий в отделении интенсивной терапии.

В сообщениях на форуме Калинин заявлял, что за время работы в отделении больницы убил 10 пациентов. Его проверили на детекторе лжи, прямо перед процедурой он признался, что оставлял сообщения, но был пьян и на самом деле никого не убивал.

«Детектор лжи подтвердил, что Калинин действительно автор этих сообщений. А также, что он не лжёт, когда говорит о том, что никого не убивал», — пишет Baza.

Детектор лжи не гарантирует стопроцентной достоверности информации, и в настоящий момент следователи проверяют медицинские карты всех пациентов, скончавшихся в отделении за время работы там Калинина. В пресс-службе Минздрава Пермского края попросили время на уточнение деталей и пообещали предоставить информацию позже.

Ранее в Минздраве региона заявляли, что информация о медбрате-убийце не подтвердилась. Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в своём Instagram сообщала, что в больнице была проведена масштабная проверка.

Напомним, 6 февраля один из пользователей форума «Двач» анонимно рассказал о том, что якобы работает медбратом и во время своих смен убивает людей, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он также выложил фотографию халата и бейджа, заявив, что они принадлежат ему (доказательств, что фото сделано именно им, автор не предоставил). Другие пользователи форума на основании этих данных начали пытаться установить его личность.

Первоначально пользователи предположили, что убийства мог совершать медбрат из Кировского госпиталя ветеранов войн, однако проверка регионального Минздрава, в ходе которой были проанализированы документы клиники, а сам медбрат прошёл детектор лжи, его причастность к возможным убийствам не подтвердила.