Пользователи «Двача» вычислили анонима, который на одном из форумов похвастался серией убийств в больнице

Пользователи имиджборда «Двач» смогли раскрыть личность анонима, который на одном из форумов похвастался тем, что неоднократно отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких, а после наблюдал, как они умирают. По их данным, это медбрат из Кирова. После того как об этой истории написало издание Readovka.ru, кировский СК и Минздрав начали проверку.

Как пишет Readovka.ru, на форуме анонимный пользователь заявил, что любит «причинять умирающим людишкам» мучения. Когда собеседники не поверили его словам, он рассказал про то, что не менее десяти раз отключал аппараты своих пациентов.

«Наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», — написал он.

В качестве доказательства того, что он реально работает медиком, аноним выложил фото рабочего костюма и бейджа, написав, что работает в реанимации. Благодаря этим данным пользователям «Двача» удалось выяснить, что форумчанин, признавшийся в ряде убийств, — медицинский брат-анестезист, работающий в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

После публикаций СМИ Управление Следственного комитета РФ по Кировской области начало проверку о возможной причастности мужчины к отключению пациентов госпиталя от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на изучение доводов, изложенных в публикации средства массовой информации. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.

Собственную проверку также начал Минздрав Кировской области. По его данным, указанный сотрудник действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, но, как рассказал сам медбрат, он не участвовал в обсуждении на форуме.

«Кроме того, размещённые на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Свои проверки после появления информации проводят также прокуратура и региональное управление Росздравнадзора.