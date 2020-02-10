Минздрав Пермского края начал проверку анестезиолога из Перми по подозрению в убийстве пациентов из-за истории на «Дваче»

Минздрав Пермского края начал проверку из-за информации об анестезиологе, который якобы убил несколько ветеранов в одной из больниц региона, сообщила в Instagram глава ведомства Оксана Мелехова.

Мелехова не назвала ни фамилии человека, в отношении которого проводится проверка, ни названия учреждения, отметив лишь, что его администрация сотрудничает с Минздравом.

Напомним, 6 февраля один из пользователей форума «Двач» анонимно рассказал о том, что якобы работает медбратом и во время своих смен убивает людей, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он также выложил фотографию халата и бейджа, заявив, что они принадлежат ему (доказательств, что фото сделано именно им, автор не предоставил). Другие пользователи форума на основании этих данных начали пытаться установить его личность.

Первоначально пользователи предположили, что убийства мог совершать медбрат из Кировского госпиталя ветеранов войн, однако проверка регионального Минздрава, в ходе которой были проанализированы документы клиники, а сам медбрат прошёл детектор лжи, его причастность к возможным убийствам не подтвердила.

8 февраля издание Readovka написало, что пользователи «Двача» предположили, что убийства мог совершать сотрудник городской клинической больницы Перми, который является активным пользователем форума. Издание пообщалось с анестезистом, и он также отрицает свою причастность к убийствам.