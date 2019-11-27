Baza: Дочь замглавы «Роскосмоса» в 14 лет купила участок во Флориде за 150 тысяч долларов

Дочь замглавы «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана в 2011 году стала владелицей участка земли во Флориде стоимостью 150 тысяч долларов, в то время ей было 14 лет, пишет издание Baza.

СМИ публикует документ из американской базы данных, сообщающий, что участок оформляется на Диану Урличич, а сделку в качестве попечителя заключает её мать Алина Урличич, бывшая жена заместителя главы «Роскосмоса». Также Baza отмечает, что дочь замглавы «Роскосмоса» окончила Университетский колледж Лондона и много путешествует.

В декларации чиновника, поданной в 2014 году, когда его дочери было 17 лет, в графе её имущества указан только дом, а земельного участка в США нет, при этом у жены Урличича в то время были задекларированы две квартиры в Испании.

В «Роскосмосе» сообщили, что получили вопросы о недвижимости семьи Урличича, но отказались от комментариев. Сам Урличич публикацию также не комментировал.

Юрий Урличич долгое время работал в ОАО «Российские космические системы», созданном из ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения», а также был генеральным конструктором системы «Глонасс». Должность заместителя главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Урличич занял в 2018 году.