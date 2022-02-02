Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пятилетней девочки в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у свердловских следователей доклад по делу о смерти пятилетней девочки, которую убил отчим в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 28 января подозреваемый поссорился со своей сожительницей в квартире на улице Московской. Всю злость он решил выместить на падчерице, нанеся ей несколько ударов по голове, пока мать ребёнка была на работе.

Женщина обратилась в скорую помощь только спустя 13 часов после инцидента, когда девочка уже умерла от черепно-мозговой травмы.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе Ленинского районного суда, мужчину арестовали на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).