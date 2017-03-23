Бас-гитарист N.E.V.A. из Нижнего Тагила Александр Мехоношин рассказал о причинах распада группы

Участник екатеринбургской группы N.E.V.A. уроженец Нижнего Тагила Александр Мехоношин в интервью агентству «Моменты» рассказал свою версию распада популярной группы. По словам музыканта, члены коллектива имели разное представление о будущем группы. При этом Александр заявил, что костяк команды продолжит выступать, но уже под другим названием.

«Мы сохраним группу втроём (вместе с клавишником Глебом Васильевым и барабанщиком Ноилем Хабибуллиным. – Прим. ред.), но будем создавать всё с нуля, – пояснил Мехоношин. – Группы N.E.V.A. уже не получится. Возможно, будем искать четвёртого человека».

21 марта солист Кирилл Нечаев на своей странице в соцсетях объявил о распаде группы.

«Друзья! У каждого из нас свой путь, своя судьба и своё предназначение. Жизнь каждого человека – это дорога с множеством поворотов, взлётов и падений. Мы прошли долгий путь, от акустического дуэта, который играл в маленьких барах для своих друзей, до группы, которой посчастливилось дать много больших концертов. Но пришло время перемен. Группа N.E.V.A заканчивает своё существование. Но это не конец нашего творчества. Каждый из нас продолжит заниматься музыкой. И наши песни будут дальше жить и исполнятся, но уже вне коллектива. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши аплодисменты, смех, слёзы и радость. За вашу любовь, что вы дарили нам на протяжении многих лет. Мы очень любим вас! Спасибо вам за всё!»

N.E.V.A. была создана в 2009 году. Название сложилось из первых букв фамилий авторов песен – Кирилла НЕчаева и Глеба ВАсильева. Всероссийскую популярность коллектив получил в 2014 году, когда песня «Лето» прозвучала на 80 радиостанциях. N.E.V.A попала на «Главную сцену» после кастинга на всероссийском молодёжном форуме «Таврида» в Крыму. После этого группа начала активно гастролировать. А в 2015 году прошла на шоу «Главная сцена» телеканала «Россия-1» и попала в финал.

Агентство новостей «Между строк»