«Бардак полнейший». Жители Нижнего Тагила собирают подписи под обращением к министру здравоохранения из-за закрытия поликлиники на Гальянке в пандемию коронавируса

Тагильчане собирают подписи под обращением к министру федерального здравоохранения Михаилу Мурашко. Жители ГГМ жалуются на бардак в тагильской медицине и невозможность получить необходимую помощь после перепрофилирования единственной районной поликлиники для взрослого населения под госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Трёхэтажное медучреждение на улице Дружинина, 53 прекратило приём пациентов в конце октября. И теперь более 60 тысяч жителей Гальянки вынуждены ездить за медицинской помощью в здание поликлиники № 4 на улице Новострой, 24.

«Все приёмы и оказание неотложной медпомощи для пациентов поликлиники на Гальянке проводятся в здании на улице Новострой, 24, в другой части города. Длительность поездки до учреждения с учётом ожидания транспорта составляет 50–60 минут. Добраться до поликлиники на общественном транспорте в утренние часы и в часы пик проблематично. Люди с различными заболеваниями, добирающиеся до медучреждения на общественном транспорте, заражают других пассажиров, а также рискуют собственным здоровьем. Людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам медицинская помощь стала практически недоступна. В медучреждении на улице Новострой, 24 для приёма жителей ГГМ выделен пятый этаж. Поток пациентов большой, а врачей мало. В коридоре образуется скученность. В одной очереди оказываются заболевшие и выздоровевшие, что приводит к повторному заражению различными заболеваниями», — говорится в письме главе Минздрава РФ (имеется в распоряжении редакции).

Некоторым пациентам приходится сидеть в очереди с больными ОРВИ и коронавирусом до семи часов для того, чтобы получить выписку, закрыть больничный или просто попасть на приём к терапевту. Впрочем, такая же ситуация сегодня наблюдается и в других медицинских учреждениях Нижнего Тагила.

Письмо главе Минздрава подписали уже десятки тагильчан. В ближайшее время оно будет направлено также министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву.

Одна из организаторов сбора подписей — жительница ГГМ Елена Заводская. В октябре она на себе испытала все «прелести» лечения COVID-19 с пневмонией в пандемию коронавируса.

«Когда у меня поднялась температура, я целый день не могла вызвать врача. Никто не брал трубку, никто ко мне не приходил. На следующий день через знакомых удалось попросить тех людей, которые находятся в поликлинике, всё-таки забрать заявку. И тогда уже приехал доктор. Ему не понравилось моё дыхание, и он мне выписал антибиотик. Я сама спросила его о возможности сдать тест на коронавирус. А после того, как мне сообщили о положительном результате, меня долгое время не направляли на КТ, так как не было постановления [Роспотребнадзора]. Я опять же через своих знакомых сделала КТ, оказалось воспаление лёгких. Постановления всё ещё не было, поэтому лечение не назначали. Сказали: “Будет хуже, вызывайте скорую”. В итоге мне знакомые врачи по телефону назначили лечение. Врач приехал только на восьмой день. А на девятый день уже брали повторный тест», — поделилась Елена Заводская.

Она также отметила, что никто в поликлинике не рассказывает больным, как правильно подготовиться к сдаче теста на COVID-19. Например, о том, что минимум за три часа до взятия мазков нельзя есть, курить и даже чистить зубы.

«При этом между теми, кто ездит к людям тесты брать, и теми, кто их назначает, нет никакой связи. Нам, например, позвонили и сказали, что на следующий день приедут брать тест. Мы с мужем ждали бригаду для сдачи теста на коронавирус до 15:00. Не ели, не пили таблетки. А они приехали только к 18:30. При этом сначала приехали не на тот адрес, к маме, а только потом к нам. Бардак полнейший», — отметила тагильчанка.

При этом, по словам Елены Заводской, работа поликлиники на Гальянке ещё до пандемии коронавируса «была организована безобразно».

«Проблемы в поликлинике начались ещё до пандемии коронавируса. Два года назад там уже не было дежурного врача, его убрали, приходилось ездить на Новострой. Затем оттуда убрали и лабораторию. В физкабинете оставили одного человека. Очень многие уволились из-за “волшебного” руководства. Уничтожение поликлиники шло давно, а сейчас, в пандемию, ситуация только усугубилась», — рассказала АН «Между строк» жительница ГГМ.