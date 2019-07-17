Бард Новиков заявил о прекращении уголовного дела по «Бухте Квинс»

Дело о мошенничестве, возбуждённое против известного шансонье Александра Новикова из-за скандала с ЖСК «Бухта Квинс», прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил сам бард в соцсети Facebook.

В подтверждение он выложил фото постановления о закрытии дела за подписью исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел подполковника юстиции Алексея Соколова. По постановлению с Новикова снимают подписку о невыезде и отменяют наложенный судом арест на имущество, также за бардом признают право на реабилитацию.

«Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось. Свердловская областная прокуратура четыре (!) раза возвращала дело обратно следствию, указывая на отсутствие доказательств моей вины и грубейшие нарушения закона. Четыре года издевательского следствия, ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе, незаконный арест, арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку. Неисполнение решений судов, выколачивание угрозами свидетельских показаний, подтасовка фактов и фальсификация доказательств. Кто должен отвечать за это?» — возмущается бард.

Среди потенциальных ответственных в посте барда упомянуты экс-глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин, полковник Алексей Колбасин, подполковник Шмаков, генерал Миронов и следователи Пустякова и Окатьев, непосредственно работавшие над делом.

В то же время в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области информацию о расследовании в отношении Новикова не комментируют, заявляя, что «расследование дела продолжается».

Новиков и его деловой партнёр Михаил Шилиманов обвинялись по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с хищением средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». Строительство домов началось в 2008 году, но уже через два года стройка остановилась, а спустя пять лет было возбуждено уголовное дело. Ущерб по нему оценили в 54 млн рублей.