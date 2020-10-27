Барам и ресторанам в Свердловской области запретят работать по ночам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о намерении ввести ограничения на работу баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00. Как написал глава региона на своей странице в Instagram, сейчас он готовит изменения в указ, где будут прописаны меры, рекомендованные сегодня федеральным Роспотребнадзором.

Куйвашев рекомендовал в кафе и ресторанах установить прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение коронавирусной инфекции. Такие же экраны он посоветовал разместить и в такси между водительским местом и пассажирскими, а также напомнил об использовании маски в автомобилях.

«Думаю, никому не хочется повторения весеннего карантина, когда мы были вынуждены приостанавливать работу многих предприятий. Поэтому сейчас так важно прислушиваться к рекомендациям санитарных врачей. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными. Сейчас я готовлю изменения в указ, где прописаны все действующие ограничительные меры. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными», — написал Куйвашев.