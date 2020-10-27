Общество

Барам и ресторанам в Свердловской области запретят работать по ночам

27.10.2020 19:32
Барам и ресторанам в Свердловской области запретят работать по ночам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о намерении ввести ограничения на работу баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00. Как написал глава региона на своей странице в Instagram, сейчас он готовит изменения в указ, где будут прописаны меры, рекомендованные сегодня федеральным Роспотребнадзором. 

Куйвашев рекомендовал в кафе и ресторанах установить прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение коронавирусной инфекции. Такие же экраны он посоветовал разместить и в такси между водительским местом и пассажирскими, а также напомнил об использовании маски в автомобилях.

«Думаю, никому не хочется повторения весеннего карантина, когда мы были вынуждены приостанавливать работу многих предприятий. Поэтому сейчас так важно прислушиваться к рекомендациям санитарных врачей. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными. Сейчас я готовлю изменения в указ, где прописаны все действующие ограничительные меры. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными», — написал Куйвашев. 

  • Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова запретила проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.
  • Также в ведомстве обязали россиян носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

 

Фото: 
perito-burrito.com
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