Банки предупредили о массовом вбросе в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр

Производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр, со ссылкой на сотрудников двух крупных кредитных учреждений пишут «Ведомости».

По их словам, купюры вбросили лишь в банкоматы со старыми механизмами проверки банкнот. По информации начальника управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка Андрея Строма, менее 5% банкоматов банка подвержены уязвимости.

Ущерб от мошенничества может составить несколько миллионов рублей. По словам одного из банкиров, подобный вброс — редкость, а поймать виновных будет трудно, потому что фальшивые купюры смешаны в устройствах вместе с настоящими.

Для того чтобы перенастроить программное обеспечение банкоматов, необходимо время, а пока многие кредитные учреждения решили временно не загружать в уязвимые устройства банкноты номиналом 5 тысяч рублей. В Альфа-банке сообщили, что перестали принимать наличные в 18 «уязвимых» банкоматах, но ни одной фальшивой купюры не обнаружили. Банк «Открытие» перестал принимать пятитысячные купюры в 36 банкоматах. В Центробанке заявили, что о проблемах, связанных с фальшивыми купюрами, кредитные учреждения должны сообщать в течение десяти дней.

«Ведомости» отмечают, что подобный случай произошёл в 2013 году, когда из-за появления множества фальшивых купюр крупнейшие банки временно запретили принимать их в своих банкоматах в Московской области.