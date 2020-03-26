Банки будут выдавать бизнесу неотложные кредиты на выплату заработной платы

В ходе встречи Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества, прошедшей 26 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что банки готовы выдавать бизнесу неотложные кредиты на выплату заработной платы. По словам вице-премьера, соответствующий проект правительство планирует запустить уже на следующей неделе совместно со Сбербанком и ВТБ.

Как пишет Znak.com, процентные ставки будут субсидироваться в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием. Выдаваться кредиты будут сроком на 6 месяцев. В дальнейшем, по словам Белоусова, «правительство будет действовать по ситуации».

Напомним, в ходе обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса 25 марта Владимир Путин предложил ряд послаблений для бизнеса. В частности, речь идёт об отсрочке по налогам, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса. А для микропредприятий, помимо этого, будет дана отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Оказавшиеся в сложной ситуации компании должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие полгода. Также глава государства предложил ввести полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Помимо прочего, для предприятий в два раза снизится размер страховых взносов за сотрудников — с 30 до 15%. Эта мера будет долгосрочной, чтобы создать «стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам».