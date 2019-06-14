Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ сохранял интригу перед заседанием: регулятор не давал явных сигналов, но сообщал, что будет рассматривать разные варианты решения по ставке, в том числе снижение. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жёсткую. Нейтральная ставка, по её словам, находится на уровне 6–7%.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считало, что регулятор на заседании в пятницу решится на первое в текущем году снижение ключевой ставки до 7,5%, запустив тем самым цикл дальнейших снижений. Они указывали, что инфляция, которая является для ЦБ ключевым фактором при принятии решения по ставке, в марте прошла свой пик и с апреля начала замедляться. Впрочем некоторые эксперты полагали, что, хотя объективные условия для снижения ключевой ставки назрели давно, регулятор отложит такое решение на третий-четвёртый кварталы из-за рисков ослабления рубля на фоне падения цен на нефть.

В прошлом году ЦБ дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку, при этом повышение произошло впервые с 2014 года на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. Этих повышений оказалось достаточно для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, сообщал ЦБ в апрельском пресс-релизе по ставке.