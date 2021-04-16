Банк «Нейва» выступил с официальным обращением к клиентам

Банк «Нейва», у которого ЦБ РФ утром отозвал лицензию, опубликовал официальное обращение к клиентам.

Публикуем всё обращение полностью:

«С большим сожалением сообщаем вам, что 16 апреля 2021 Центральный Банк РФ отозвал лицензию Банка “НЕЙВА” ООО, нашего с вами банка. Очевидно, регулятор проводит крайне жёсткую политику — было только одно предписание в начале текущей недели об ограничении объёма операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц, которое было исполнено. Но сегодня было принято решение об отзыве лицензии.

Подчеркнём: “дыр” в балансе банка нет, все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах — либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ, банк всегда соблюдал низкорисковую политику. Кредитный портфель достаточно небольшой и надёжный — чуть больше 1 миллиарда рублей.

В настоящий момент мы ждём информацию от АСВ, через какой банк-агент будут проводиться выплаты физическим лицам и предприятиям среднего и малого бизнеса, подпадающих под систему страхования вкладов в пределах 1,4 млн руб. В течение 2 недель АСВ должно это всё произвести. Остальные средства будут возвращаться временной администрацией в рамках процесса ликвидации банка.

Мы по-прежнему открыты и готовы информировать вас по всем нашим каналам связи — контакт-центр банка 8-800-700-213, социальные сети банка. Сайт банка возобновит свою работу на следующей неделе».