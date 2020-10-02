Авторы поломанного вандалами арт-объекта «Мастерок» в Нижнем Тагиле обвинили полицию в бездействии

Союз «Уральское объединение строителей» обвинил в бездействии полицию Нижнего Тагила, которая так и не смогла установить причастных к порче скульптуры «Мастерок» на аллее Строителей в Дзержинском районе.

Напомним, скульптура в честь сотрудников строительной отрасли была размещена в июле этого года на входе в аллею, у дома № 22 по улице Окунева. 19 августа в соцсетях появилась фотография арт-объекта с оторванной ручкой. Авторы скульптуры обратились в полицию.

«Материальный ущерб, нанесённый потерпевшей стороне, составил 50 тысяч рублей, включая материалы и работу. Моральный ущерб мы оцениваем в 1 миллион рублей, — рассказал АН “Между строк” заместитель директора по связям с общественностью СРО “Уральское объединение строителей” Денис Снетков. — Сотрудниками ОП № 17 проводилась доследственная проверка. В итоге принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”, о чём нам было сообщено по телефону. Сотрудники полиции сослались на отсутствие доказательств значительности ущерба, причинённого СРО “УОС”, и предложили заявителю представить указанные доказательства».

По мнению Снеткова, тагильская полиция недостаточно профессионально выполнила свои обязанности, поэтому организация решила направить жалобу в прокуратуру.

«Поражает работа полиции в Нижнем Тагиле! Вместо того, чтобы проводить необходимые доследственные и следственные действия, розыскные мероприятия по поиску виновных лиц, представители ОП № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” необоснованно, спустя полтора месяца после совершения преступления требуют от нас дополнительные доказательства ущерба. Несмотря на то, что ущерб налицо. Из серии “докажи, что ты не верблюд”. По наличию признаков состава преступления по статье 214 УК РФ “Вандализм” проверка не проведена», — говорит Снетков.

Представитель организации проcит всех, кто что-либо знает об исчезновении части арт-объекта, обратиться по телефону +7(343) 300-45-10. Обещают вознаграждение.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» в свою очередь отметили, что работа по установлению лиц, причастных к инциденту, продолжается.