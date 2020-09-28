Автодебошира Игоря Новосёлова посадили на пять суток за хулиганство в отделе полиции

Автодебоширу Игорю Новосёлову, ставшему известным после видеоролика «Ты кому сигналишь, дядя?», дали пять суток за дебош в дежурной части отдела полиции, пишет E1.ru.

На него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), информацию подтвердили в Кировском районном суде. Отбывать наказание Новосёлов будет в изоляторе на Елизавете, его уже отвезли туда.

Игорь Новосёлов 30 апреля 2019 года освободился из колонии № 62 общего режима в Ивделе. Первоначально его приговорили к двум годам колонии за нападение на таксиста, а вскоре к этому сроку добавили ещё полгода — уже за нападение на общественника Владимира Рудякова.

Екатеринбуржец получил широкую известность в 2013 году после появления видеоролика «Ты кому сигналишь, дядя?» — на видеозаписи после дорожного конфликта он проколол ножом шины легковушке, которая не пропустила машину, где сидел Новосёлов. Позже Игорь Новосёлов не раз становился героем новостей — например, когда, угрожая копией автомата, требовал продать ему пиво после 23 часов или когда с друзьями вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.

Известно, что после своего освобождения Новосёлов занялся похоронным бизнесом, 26 сентября он пришёл в отдел полиции, чтобы получить документы для транспортировки тела умершего в морг. Однако в процессе общения у него возник конфликт с руководителем отдела полиции, в результате его задержали и составили на него протокол.