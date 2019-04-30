В Ивделе вышел на свободу известный автодебошир Игорь Новосёлов

Екатеринбуржец Игорь Новосёлов 30 апреля освободился из колонии № 62 общего режима в Ивделе, со ссылкой на адвоката Новосёлова Сергея Шамсутдинова пишет E1.ru.

Екатеринбуржец получил широкую известность в 2013 году после появления видеоролика «Ты кому сигналишь, дядя?». На видеозаписи после дорожного конфликта он проколол ножом шины легковушке, которая не пропустила машину, где сидел Новосёлов.

Позже Игорь Новосёлов не раз становился героем новостей — например, когда, угрожая копией автомата, требовал продать ему пиво после 23 часов или когда с друзьями вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.

Первоначально Новосёлова приговорили к двум годам колонии за нападение на таксиста, а вскоре к этому сроку добавили ещё полгода — уже за нападение на общественника Владимира Рудякова.

Осенью Игорю Новосёлову сократили срок за счёт времени, которое он провёл в СИЗО.