Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправляет в простой бортпроводников с ежемесячной оплатой восемь тысяч рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 30 апреля отправляет в простой сотрудников лётных отрядов в связи с сокращением авиаперевозок в связи с запретом полётов на международных воздушных линиях, сокращением перелётов по России, введением режима самоизоляции и угрозой распространения коронавируса.

Как пишет Znak.com со ссылкой на приказ гендиректора компании Сергея Скуратова, сотрудникам лётных отрядов будет выплачено ⅔ должностного оклада пропорционально времени простоя с 6 по 30 апреля, работники службы бортпроводников получат ⅔ минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день МРОТ составляет 12 130 рублей, таким образом, ⅔ от этой суммы — 8 020 рублей.

В приказе дано указание составить списки таких сотрудников. Работникам, отправленным в простой, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции на дому.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране выходные до 30 апреля с сохранением за работниками заработных плат. При этом, по данным издания, авиакомпания аргументирует назначение выплат в размере ⅔ МРОТ пунктом 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ («Оплата времени простоя»), в котором говорится, что время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. В компании пояснили, что оклад бортпроводников существенно ниже МРОТ, поскольку их основной заработок зависит от налёта.

«Авиакомпания пошла навстречу персоналу и улучшила условия оплаты при временном простое», — заявили в «Уральских авиалиниях».

Как пишет издание, авиаперевозчик уже включён в новый перечень системообразующих организаций России, кому правительство может оказать поддержку в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

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