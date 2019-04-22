Аукционный дом опроверг информацию о краже картины Левитана в Москве

Аукционный дом «Литфонд» назвал не соответствующей действительности информацию о том, что выставленная на торги картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» была украдена, пишет РБК.

По словам главы дома Сергея Бурмистрова, полотно передал на продажу законный владелец.

«Картина не украдена, а, согласно хранящемуся у нас договору, принадлежит на законных основаниях её нынешнему владельцу», — сказал он.

Бурмистров подчеркнул, что полотно передано владельцу и в случае каких-либо разбирательств в них будет участвовать он.

Напомним, ранее глава «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова» Александр Чваль обратился в полицию с заявлением о краже картины. По его словам, полотно, переданное по расписке, отдали третьим лицам, а позже он обнаружил картину выставленной на аукцион. Её оценили в 2,6 млн рублей.

По информации источника в правоохранительных органах, полотно уже 22 апреля должны вернуть в Третьяковскую галерею.