В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, со ссылкой на осведомлённый источник пишет «Интерфакс». Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку.

Заявление в полицию подал директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. М. Третьякова». По его сообщению, неизвестные лица мошенническим путём завладели картиной Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880–1890). Как сообщил собеседник агентства, 11 апреля картина была передана по расписке, после чего пропала.

«Стоимость картины в расписке составляет 2,24 млн рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были», — добавил источник.

Позднее заявитель обнаружил картину на сайте аукционного дома «Литфонд», где за неё просят 2,6 млн рублей.

Напомним, в конце января из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи. Подозреваемого задержали менее чем через сутки после инцидента, полотно нашли.