«АртРезиденция» в Черноисточинске взяла приз региональной премии «Серебряный Лучник — Урал» 

Проект «АртРезиденция» в Черноисточинске одержал победу в номинации «Развитие и продвижение территории» в IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Урал». Итоги престижного конкурса были подведены в выходные в екатеринбургском «Синара Центре».
В 2021 году оргкомитет одной из самых престижных в России премий в области PR и коммуникаций принял 105 заявок со всего УрФО. «Демидов-фест», который провела команда «АртРезиденции» осенью 2020 года, обошёл в своей номинации проекты из Тюмени и Челябинска.
«Казалось, что такие “мощные киты” поглотят маленький Черноисточинск в очной защите на большой сцене “Синара Центра”. Но когда члены жюри выбирали победителя, они описали свои критерии так: мы бы пожертвовали своим выходным днём, чтобы поехать в это место? Мы бы обратили внимание на точку на земном шаре, если бы узнали, что там есть это? А мы бы захотели остаться, чтоб жить и работать там? И конечно, мы оценивали колорит и самобытность. Это и есть сильные стороны проекта, который победил, — рассказывает руководитель проекта “АртРезиденция”, организатор “Демидов-феста” Екатерина Третьякова. — Эта премия для нас большая и неожиданная радость. Это первая премия для нашего молодого проекта».
По словам Екатерины Третьяковой, победа на престижном конкурсе вдохновила команду «АртРезиденции», которая с новыми силами приступила к подготовке второго «Демидов-феста». В 2021 году он пройдёт 31 июля при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.
- «АртРезиденция» была создана в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом в 2020 году благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Идея создания выставочных пространств, проведения культурных мероприятий на территории старого Демидовского завода принадлежит его нынешнему собственнику бизнесмену Александру Быкову.
- В сентябре 2020 года команда «АртРезиденции» провела первый «Демидов-фест», на который получила грант Фонда президентских грантов. Также резиденция прошла в финал программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив.
- Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» проводится с 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. На Урале премия вручается с 2012 года. За время существования премии в уральском конкурсе приняли участие более 600 проектов, 10 проектов стали финалистами Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».