«АртРезиденция» в Черноисточинске взяла приз региональной премии «Серебряный Лучник — Урал» 

Проект «АртРезиденция» в Черноисточинске одержал победу в номинации «Развитие и продвижение территории» в IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Урал». Итоги престижного конкурса были подведены в выходные в екатеринбургском «Синара Центре».

В 2021 году оргкомитет одной из самых престижных в России премий в области PR и коммуникаций принял 105 заявок со всего УрФО. «Демидов-фест», который провела команда «АртРезиденции» осенью 2020 года, обошёл в своей номинации проекты из Тюмени и Челябинска.

«Казалось, что такие “мощные киты” поглотят маленький Черноисточинск в очной защите на большой сцене “Синара Центра”. Но когда члены жюри выбирали победителя, они описали свои критерии так: мы бы пожертвовали своим выходным днём, чтобы поехать в это место? Мы бы обратили внимание на точку на земном шаре, если бы узнали, что там есть это? А мы бы захотели остаться, чтоб жить и работать там? И конечно, мы оценивали колорит и самобытность. Это и есть сильные стороны проекта, который победил, — рассказывает руководитель проекта “АртРезиденция”, организатор “Демидов-феста” Екатерина Третьякова. — Эта премия для нас большая и неожиданная радость. Это первая премия для нашего молодого проекта».

По словам Екатерины Третьяковой, победа на престижном конкурсе вдохновила команду «АртРезиденции», которая с новыми силами приступила к подготовке второго «Демидов-феста». В 2021 году он пройдёт 31 июля при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.