Фестиваль «Демидов-фест» в Черноисточинске пройдёт в августе 2021 года при поддержке регионального министерства инвестиций

Фестиваль «Демидов-фест» инициативной группы туркластера «АртРезиденция» в Черноисточинске получил поддержку Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Проект тагильчан набрал максимальное количество баллов от экспертов конкурса программы «Индустрия туризма».

«Конкуренция была сильная: больше 40 заявок, 22 проекта вышли в полуфинал. К тому же мы новички этой программы и нам сразу оказали такое доверие. Поддержка фестиваля очень важна для нас, она поможет приобрести необходимое оборудование, решить массу организационных вопросов», — рассказала «Афише МС» руководитель проекта Екатерина Третьякова.

На субсидию министерства инвестиций будут закуплено оборудование для главной сцены и второстепенных концертных площадок, организована работа волонтёров. Фестиваль «Демидов-фест» (6+) должен состояться в августе 2021 года на территории старого демидовского завода в Черноисточинске.

Первый фестиваль прошёл при поддержке фонда президентских грантов 26 сентября 2020 года. На него съехалось около 5 тысяч гостей. Организаторы предложили больше 30 активностей: концерты, ярмарки, мастер-классы, фестиваль граффити, краеведческий квест. В этом году организаторы планируют повторить успех фестиваля и сделать его ещё более масштабным и интересным для гостей из разных городов Свердловской области.