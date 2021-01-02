Афиша

Фестиваль «Демидов-фест» в Черноисточинске пройдёт в августе 2021 года при поддержке регионального министерства инвестиций

02.01.2021 14:28
Фестиваль «Демидов-фест» в Черноисточинске пройдёт в августе 2021 года при поддержке регионального министерства инвестиций

Фестиваль «Демидов-фест» инициативной группы туркластера «АртРезиденция» в Черноисточинске получил поддержку Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Проект тагильчан набрал максимальное количество баллов от экспертов конкурса программы «Индустрия туризма».  

«Конкуренция была сильная: больше 40 заявок, 22 проекта вышли в полуфинал. К тому же мы новички этой программы и нам сразу оказали такое доверие. Поддержка фестиваля очень важна для нас, она поможет приобрести необходимое оборудование, решить массу организационных вопросов», рассказала «Афише МС» руководитель проекта Екатерина Третьякова. 

На субсидию министерства инвестиций будут закуплено оборудование для главной сцены и второстепенных концертных площадок, организована работа волонтёров. Фестиваль «Демидов-фест» (6+) должен состояться в августе 2021 года на территории старого демидовского завода в Черноисточинске. 

Первый фестиваль прошёл при поддержке фонда президентских грантов 26 сентября 2020 года. На него съехалось около 5 тысяч гостей. Организаторы предложили больше 30 активностей: концерты, ярмарки, мастер-классы, фестиваль граффити, краеведческий квест. В этом году организаторы планируют повторить успех фестиваля и сделать его ещё более масштабным и интересным для гостей из разных городов Свердловской области. 

  • Проект по созданию и развитию в Черноисточинске креативного кластера «АртРезиденция» реализуется благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства с весны 2020 года. Уникальный креативный кластер был создан на месте демидовского железоделательного завода, основанного в 1726 году. В 2012 году его помещения купил местный бизнесмен Александр Быков. Он мечтал дать старинному заводу вторую жизнь, и сотрудники центра «Мой бизнес» (представительство СОФПП) в Тагиле его в этом стремлении поддержали. Вместе они сейчас создают в Черноисточинске особенное пространство для притяжения творческих людей со всей страны. 
  • «АртРезиденция» прошла в финал программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив. Вместе с 25 объектами резиденция признана одним из самых интересных и перспективных проектов России.

 

 

Фото: паблик «АртРезиденции» во «ВКонтакте» 
Copyright
Telegram mstrok.ru