Фестиваль «Демидов-фест» в Черноисточинске пройдёт в августе 2021 года при поддержке регионального министерства инвестиций

Фестиваль «Демидов-фест» инициативной группы туркластера «АртРезиденция» в Черноисточинске получил поддержку Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Проект тагильчан набрал максимальное количество баллов от экспертов конкурса программы «Индустрия туризма».
«Конкуренция была сильная: больше 40 заявок, 22 проекта вышли в полуфинал. К тому же мы новички этой программы и нам сразу оказали такое доверие. Поддержка фестиваля очень важна для нас, она поможет приобрести необходимое оборудование, решить массу организационных вопросов», — рассказала «Афише МС» руководитель проекта Екатерина Третьякова.
На субсидию министерства инвестиций будут закуплено оборудование для главной сцены и второстепенных концертных площадок, организована работа волонтёров. Фестиваль «Демидов-фест» (6+) должен состояться в августе 2021 года на территории старого демидовского завода в Черноисточинске.
Первый фестиваль прошёл при поддержке фонда президентских грантов 26 сентября 2020 года. На него съехалось около 5 тысяч гостей. Организаторы предложили больше 30 активностей: концерты, ярмарки, мастер-классы, фестиваль граффити, краеведческий квест. В этом году организаторы планируют повторить успех фестиваля и сделать его ещё более масштабным и интересным для гостей из разных городов Свердловской области.
- Проект по созданию и развитию в Черноисточинске креативного кластера «АртРезиденция» реализуется благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства с весны 2020 года. Уникальный креативный кластер был создан на месте демидовского железоделательного завода, основанного в 1726 году. В 2012 году его помещения купил местный бизнесмен Александр Быков. Он мечтал дать старинному заводу вторую жизнь, и сотрудники центра «Мой бизнес» (представительство СОФПП) в Тагиле его в этом стремлении поддержали. Вместе они сейчас создают в Черноисточинске особенное пространство для притяжения творческих людей со всей страны.
- «АртРезиденция» прошла в финал программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив. Вместе с 25 объектами резиденция признана одним из самых интересных и перспективных проектов России.