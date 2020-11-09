Артисты «Маленького театра» привезли награды фестиваля «Московская обочина»

Артисты независимого «Маленького театра» вернулись с X театрального фестиваля «Московская обочина» с наградами. Итоги были подведены в минувшие выходные в театре «Театральный особняк» в Москве.
Изначально тагильчане планировали показать москвичам постановку Татьяны Захаровой «С широко закрытыми глазами», но в итоге отвезли душераздирающую драму об онкобольных «Жить». Спектакль получил хорошие отзывы критиков и получил спецприз жюри и награду в номинации «Лучший ансамбль».
«Жюри говорило самые хорошие слова. Что спектакль тронул, что боялись идти на такую тему, но спектакль получился не про болезнь, а про жизнь, даже если осталось несколько часов. Нас принимали хорошо, мы получили самые положительные эмоции», — рассказала «Афише МС» артистка «Маленького театра» Анна Каратаева.
- В фестивале «Московская обочина» приняли участие 13 частных театров из Москвы, Белгорода, Калининграда, Ростова-на-Дону и Нижнего Тагила. Фестиваль ежегодно собирает небольшие профессиональные театры, которые не имеют государственной поддержки.
- «Маленький театр» базируется в Доме художника. В нём в свободное от основной работы время создают смелые экспериментальные постановки режиссёр Татьяна Захарова, артисты Анна Каратаева, Екатерина Колотыгина, Влас Корепанов и другие актёры.
- Спектакль «Жить» по пьесе Людмилы Петрушевской «Изолированный бокс» был поставлен на грант конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в марте 2020 года.