Артисты «Маленького театра» привезли награды фестиваля «Московская обочина»

Артисты независимого «Маленького театра» вернулись с X театрального фестиваля «Московская обочина» с наградами. Итоги были подведены в минувшие выходные в театре «Театральный особняк» в Москве.

Изначально тагильчане планировали показать москвичам постановку Татьяны Захаровой «С широко закрытыми глазами», но в итоге отвезли душераздирающую драму об онкобольных «Жить». Спектакль получил хорошие отзывы критиков и получил спецприз жюри и награду в номинации «Лучший ансамбль».

«Жюри говорило самые хорошие слова. Что спектакль тронул, что боялись идти на такую тему, но спектакль получился не про болезнь, а про жизнь, даже если осталось несколько часов. Нас принимали хорошо, мы получили самые положительные эмоции», — рассказала «Афише МС» артистка «Маленького театра» Анна Каратаева.