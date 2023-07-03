Артист Нижнетагильского драмтеатра Юрий Сысоев получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Коляда-Plays»

В Екатеринбурге были подведены итоги международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Приз за лучшую мужскую роль получил артист Нижнетагильского драматического театра Юрий Сысоев, сыгравший Спирьку в спектакле «Озорник» (16+).

«Бронзовая звезда фестиваля теперь хранится у нашего Юры Сысоева! Его Спирька в “Озорнике” — такой уральский, такой трогательный! Ура! Мы счастливы!», — написали на сайте Нижнетагильского драматического театра.

Спектакль был подготовлен к 170-летнему юбилею писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка и создан на средства гранта министерства культуры Свердловской области. Ранее он был признана лучшим спектаклем большой формы в драматическом театре на областном фестивале «Браво!».

Напомним, пьесу «Озорник» драматург Ирина Васьковская написала специально для Нижнетагильского драматического театра по рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка. Режиссёр спектакля Заслуженный артист России, художественный руководитель Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин. Премьера состоялась в сентябре 2022 года.