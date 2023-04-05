Три театра из Нижнего Тагила получили награды фестиваля «Браво!»

В Екатеринбурге подвели итоги главного театрального форума Среднего Урала. Четыре статуэтки областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!», специальный диплом художнику театра кукол и специальный приз — командировка на театральный фестиваль отправились в Нижний Тагил.

В течение нескольких месяцев театральные критики отсматривали спектакли театров по всей Свердловской области. В этом году в конкурсную программу попали постановки от профессиональных театров и мастерских Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Ирбита, Краснотурьинска. Нижний Тагил представили драматический театр, театр кукол, Новый молодёжный и Маленький театр.

Эксперты «Браво!» оценили две постановки Нижнетагильского драматического театра — «Бесприданница» (16+) и «Озорник» (16+). Нижнетагильский театр кукол представил спектакли «Евгений Онегин» (12+) и «Серая шейка» (6+). Артисты Нового молодёжного театра показали спектакли «Алые паруса» (16+) и «Сахарный ребёнок» (6+). Маленький театр исполнил постановки «За закрытыми дверями» (18+) и «Вдовий пароход» (18+).

Победной оказалась постановка драматического театра «Озорник», за неё тагильские артисты получили статуэтку в номинации «Лучший спектакль малой формы в драматическом театре». По словам художественного руководителя театра Игоря Булыгина, это первая награда учреждения в этой номинации. Вторую статуэтку за «Лучшую мужскую роль второго плана в драматическом театре» получил Василий Мещангин за роль Мокия Пармёныча Кнурова в спектакле «Бесприданница». Специальный приз, творческую командировку на один из главных театральных фестивалей России забрала также актриса драматического театра Екатерина Сысоева.

Нижнетагильский театр кукол получил две награды за спектакль «Серая шейка». Актриса театра Светлана Шибнева была отмечена в номинации «Лучшая роль в театре кукол» за роль Серой шейки. Также специальным дипломом за работу художника-постановщика в этом спектакле награждена Наталья Бакулёва. Это уже не первая победа «Серой Шейки». В конце марта команду спектакля наградили ежегодной премией главы Нижнего Тагила. Увидеть «Серую шейку» в ближайшее время можно 29 и 30 апреля.

Ещё одну статуэтку привёз Новый Молодёжный театр за спектакль «Сахарный ребёнок». Труппа получила награду «За художественное воплощение исторической памяти в спектакле для детей», всего на конкурсе было представлено 26 драматических спектаклей. Пока здание театра находится на реконструкции посмотреть постановку «Сахарный ребёнок» можно на разных площадках с 13 по 16 апреля.

Призы вручали в нескольких номинациях: «Музыкальный театр», «Драматический театр», «Театр кукол», «Театр для детей». Также эксперты присуждали специальные дипломы жюри, отмечали студентов в номинации «Надежда «Браво!» и вручали премии за выдающийся вклад в театральное искусство.

Напомним, что театральный конкурс-фестиваль «Браво!» — это ежегодный областной конкурс, где у театров есть возможность показать свои постановки и быть отмеченными в профессиональной среде.