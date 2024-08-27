Артемий Лебедев будет работать с тагильской IT-компанией iRidi

АН «Между строк» выяснило, зачем известный российский дизайнер Артемий Лебедев приезжал в Нижний Тагил в конце прошлой недели. Блогер два дня провёл в офисах тагильской IT-компании iRidi, которая имеет представительство и в Екатеринбурге. По нашей информации, ролик об iRidi должен выйти на канале Лебедева уже на этой неделе.

Напомним, о визите во второй город Среднего Урала блогер коротко отписался вечером 25 августа в своём Instagram*, опубликовав фото из автомобиля флагштока на набережной городского пруда с подписью: «Тагииил!» На официальном сайте дизайнера уточняется, что в Нижний Тагил он приехал на два дня.

О том, чем занимается компания iRidi, вы можете прочитать в эксклюзивном материале АН «Между строк».

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