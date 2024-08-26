Артемий Лебедев посетил Нижний Тагил

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в конце прошлой недели посетил Нижний Тагил. О визите во второй город Среднего Урала блогер коротко отписался вечером 25 августа в своём Instagram*, опубликовав фото из автомобиля флагштока на набережной городского пруда с подписью: «Тагииил!» На официальном сайте дизайнера уточняется, что в Нижний Тагил он приехал на два дня.

Не исключено, что Лебедев приехал на Урал, чтобы поработать с одной из тагильских компаний. Собеседники АН «Между строк» предполагают, что заказчиком мог выступить магазин одежды. Официально со стороны дизайнера никаких пояснений не поступало.

В последний раз блогер посещал Свердловскую область в 2019 году. Тогда он проехался по Невьянску, Нижнему Тагилу, Екатеринбургу и Верхней Пышме.

*Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.