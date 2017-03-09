Аркадий Белявский опроверг информацию о своём задержании

Бывший министр здравоохранения Свердловской области опроверг информацию о своём задержании сотрудниками ФСБ, пишет Znak.com.

«Вы же сейчас со мной разговариваете», — сказал по телефону Белявский журналистам.

Он также сообщил, что его не вызывали ни на какие допросы и в отношении него не ведутся и не велись никакие другие следственные мероприятия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах и медицинских кругах о том, что Белявского задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, после чего он был этапирован в СИЗО Лефортово.

Официально информацию не подтвердили ни в одном из силовых ведомств области.

В свердловском управлении СКР уточнили, что в их производстве нет никаких дел и материалов по Белявскому. В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что у них такой информации нет. В линейном отделе МВД России в аэропорту Пулково попросили направить по этому поводу официальный запрос, ответ на который пока не получен.

Аркадий Белявский работал министром здравоохранения Свердловской области с декабря 2009 года по май 2016-го.

Агентство новостей «Между строк»