СМИ: ФСБ задержала свердловского экс-министра здравоохранения Белявского

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский задержан в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах и «источник в медицинских кругах из близкого окружения экс-министра». По предварительной информации, оперативные мероприятия проводили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает агентство, на данный момент бывший чиновник помещён в СИЗО Лефортово. Официального подтверждения задержания Аркадия Белявского пока не поступало.

Аркадий Белявский возглавил свердловский Минздрав в декабре 2009 года при губернаторе Александре Мишарине, подал в отставку в мае 2016 года. Его ведомство нередко критиковали из-за ухудшения качества здравоохранения и снижения доходов медработников, связанных с проводимой оптимизацией отрасли. Отмечалось, что до увольнения в министерстве проводились проверки надзорных органов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: uralpolit.ru