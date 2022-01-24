Арбитражный суд встал на сторону госпиталя Тетюхина в споре с КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), принадлежащая правительству Свердловской области, согласно решению арбитражного суда должна принять 25,6% акций уставного капитала госпиталя Тетюхина.

Судебные разбирательства начались в конце апреля 2021 года. КРСУ требовала от ОАО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» 1,4 млрд рублей и отказывалась принимать акции медучреждения в счёт погашения займа. В январе этого года 17-й Арбитражный апелляционный суд Перми отказал в жалобе КРСУ.

Сейчас свердловское правительство должно принять акции АО «Госпиталь ВИТ», созданного для медцентра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, в количестве 4,2 млн штук за 1,3 млрд рублей в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Об этом рассказали в медцентре АН «Между строк».

«Соглашение о сотрудничестве и договор займа 2013 года предусматривали распределение акций создаваемого предприятия пропорционально вложенным инвестициям. Своим постановлением суд подтвердил справедливость выработанных в 2013 году подходов к организации пионерского проекта частно-государственного партнёрства в сфере здравоохранения», — рассказали в госпитале.

Напомним, в 2014 году свердловские власти предоставили средства для строительства медцентра в Нижнем Тагиле. Современная клиника обошлась в 5 млрд рублей, 3 млрд из которых вложил её создатель Владислав Тетюхин. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заём будет погашен акциями, которые госпиталь выдаст КРСУ. Но после оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

«Надеемся, что постановление апелляционного суда поставит точку в разногласиях партнёров и приведёт к слаженной работе на благо жителей Свердловской области», — прокомментировали в клинике.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Свердловской области уже отклонил иск КРСУ о взыскании денежных средств с госпиталя. Будет ли свердловское правительство обжаловать решение суда на этот раз — неизвестно.