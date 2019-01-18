Арбитражный суд признал главного неплательщика «Тагилэнерго» банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «ТС» банкротом. Ранее пресс-служба тагильской мэрии отмечала, что организация, зарегистрированная в 2012 году, задолжала МУП «Тагилэнерго» более 62 млн рублей и является одним из самых крупных её должников. С иском о банкротстве УК «Тагилэнерго» обратилось в суд в июле 2018 года. При этом сумма требований кредиторов, как было установлено в ходе рассмотрения дела, составила свыше 133 млн рублей. Суд постановил открыть в отношении управляющей компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев, говорится в материалах суда.

Сегодня ООО «Управляющая компания «ТС» занимается обслуживанием 345 многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.