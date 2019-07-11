Арбитражный суд отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, сообщается на сайте CAS.

В решение говорится, что апелляция, поданная Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома Международного олимпийского комитета от 5 декабря, отстранившего Мутко, аннулируется.

Виталий Мутко в комментарии ТАСС отметил, что «удовлетворен решением, которое принял CAS».

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение было принято после того, как комиссия МОК заключила, что в России во время Олимпиады в Сочи существовала система, направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. В тот период Мутко возглавлял министерство спорта России.

Кроме Мутко, пожизненно был отстранён от Игр его бывший заместитель Юрий Нагорных. Российские спортсмены, допущенных до Игр-2018 в Пхенчхане, смогли участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.