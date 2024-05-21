Апелляционный военный суд ужесточил наказание дворнику из Нижнего Тагила, который планировал теракты в Свердловской области

Апелляционный военный суд (Московская область) пересмотрел приговор в отношении жителя Нижнего Тагила Виктора Расторгуева, который, по версии обвинения, планировал ряд терактов на территории Свердловской области и Нижнего Тагила.

Напомним, уроженец Мариуполя, работавший дворником в одной из тагильских управляющих компаний, был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. При обыске на месте его работы были найдены реактивы для создания взрывчатых устройств. Ключевым свидетелем по делу проходил бывший сообщник Расторгуева. Мужчина сам пришёл к правоохранителям и рассказал о предстоящих терактах. Далее он продолжил шпионить за коллегой и играть роль подельника. После очередных полевых испытаний самодельной ракеты злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело в отношении Расторгуева расследовалось почти 10 месяцев и в сентябре 2023 года было передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд. Мужчину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (попытка осуществления теракта). Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору.

В конце декабря 2023 года суд приговорил Расторгуева к лишению свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Адвокат Расторгуева подал апелляционную жалобу.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Апелляционного военного суда, совершение преступлений в период мобилизации признано обстоятельством, отягчающим наказание осуждённого. В итоге суд увеличил Расторгуеву срок лишения свободы до 13 лет. Первые 3 года тагильчанин пробудет в тюрьме, а остальные 10 лет — в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Также суд наложил на мужчину штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.