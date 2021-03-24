«Антиковидный» отдых в лесу с Wi-Fi и кондиционером: у подножия горы Белой появился первый на Урале купольный отель

В посёлке Уралец в конце прошлого года заработал отель LadaGlamp с купольными домами. До недавних пор отдых такого формата не был доступен жителям Уральского федерального округа. Сегодня любой желающий может провести уик-энд в красивом лесу с комфортом. Создатель отеля Валерий Доронин рассказал АН «Между строк» о своей бизнес-идее и планах на развитие проекта в рамках создания туристического кластера «Гора Белая».

Директор ООО «Универсальный мир» Валерий Доронин с 2016 года активно занимается гостиничным бизнесом, организовал мини-отель на шесть номеров в Екатеринбурге, а последние пару лет искал современный и быстроокупаемый формат гостиницы. Идею организации отеля в некапитальных шатровых домиках бизнесмен подсмотрел в июне 2020 года на одном из зарубежных сайтов.

Купольные конструкции — относительно новое слово в архитектуре, которое набирает популярность в нашей стране. По словам Валерия, в России уже есть производители шатров в виде куполов не только из металлокаркаса, но и из дерева и специального бетона (последние даже печатают конструкции на строительном 3D-принтере).

«Нашёл такой формат домиков-шатров, меня это очень заинтересовало. На горе Белой есть сформированный зимний трафик, поэтому, чтобы не терять время до летнего сезона, мы решили строить домики для семейного отдыха именно там. Насколько я знаю, зимой такие форматы обычно не работают, но мы решили развивать наш купольный отель как в зимний период, в суровых уральских условиях, так и летом», — рассказывает бизнесмен.

Строительство купольного отеля в Уральце началось 6 ноября, а уже 31 декабря были готовы четыре домика. Коммуникации и деревянную основу домов выполнили строители из Уральца, Висима и Нижнего Тагила. Монтажом куполов на металлическом каркасе и ПВХ-оболочки занимались специалисты екатеринбургской компании-производителя. Купольные шатры выдерживают до –70 градусов мороза, это относительно быстрое и недорогое строительство, при этом выглядят они эстетично и необычно.

Фото из архива Валерия Доронина / Четыре купольных домика строители возвели за два месяца Фото из архива Валерия Доронина / Четыре купольных домика строители возвели за два месяца Фото из архива Валерия Доронина / Четыре купольных домика строители возвели за два месяца Фото из архива Валерия Доронина / Четыре купольных домика строители возвели за два месяца Фото из архива Валерия Доронина / Четыре купольных домика строители возвели за два месяца

Один номер-шатёр рассчитан на комфортное размещение пяти гостей. В каждом домике есть четыре спальных места на двух уровнях, оборудованная кухня с необходимой посудой и техникой, комфортный санузел с душевой кабиной и унитазом. Кроме того, в распоряжении гостей просторные террасы с панорамными видами на Уральские горы и живописный лес, зона для барбекю и два подогреваемых банных чана. В стоимость размещения включены уборка комнат, барбекю или мангал, угли и завтраки.

«Если сравнивать организацию работы отеля в городе и на лесной территории, то организовать качественный сервис здесь сложнее. Номера находятся не в одном помещении, а разнесены на 20–30 метров друг от друга, это дополнительная нагрузка на персонал. При этом гостю такой отдых комфортнее — он отдыхает с красивым панорамным видом на природу, в любой момент может прогуляться на свежем воздухе или поиграть с детьми на территории отеля или в ближайших лесах, а вечером искупаться в горячем чане и посидеть с семьёй у костра. В последнее время всё больше людей делает выбор в пользу отдыха такого формата. При этом каждый шатёр обособлен, минимум общих зон, где гости могут пересекаться. Это такой антиковидный формат — идеальный для тех, кто отдыхает с детьми, предпочитает проводить время на природе с кондиционером и Wi-Fi», — считает создатель отеля Валерий Доронин.

В каждом домике есть оборудованная кухня, комфортный санузел, просторные террасы с панорамными видами на Уральские горы с зоной барбекю и подогреваемыми банными чанами В каждом домике есть оборудованная кухня, комфортный санузел, просторные террасы с панорамными видами на Уральские горы с зоной барбекю и подогреваемыми банными чанами

Купольный отель у подножия Белой уже принял более двухсот гостей из нашего региона, Тюменской и Челябинской областей. Как у резидента туркластера «Гора Белая» у Валерия большие планы на проект. Так, на 2021 год у собственника и инвесторов намечено строительство ещё трёх домиков и кафе с конференц-залом, в котором будут угощать блюдами уральской кухни, создание детской площадки, зон отдыха и прогулочных дорожек. В номерах до конца мая появятся Wi-Fi и интересные интерьерные решения.