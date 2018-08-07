Андрей Ленда возглавил службу уволившейся Евгении Черемных

Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда возглавил контрактную службу, которой ранее руководила замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных. По официальным данным, с 23 июля Черемных находится в отпуске. В то же время источник АН «Между строк» в мэрии ещё в июле сообщал, что чиновница из отпуска уже не выйдет, так как написала заявление об увольнении.

Кого назначат на должность заместителя главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике вместо Черемных, пока неизвестно.

Контрактная служба администрации города была создана в 2016 году для планирования и осуществления мэрией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Она действует без образования отдельного структурного подразделения. В её состав входят специалисты самых разных отделов мэрии – замначальника отдела по работе со СМИ Николай Олухов, главный специалист сектора обеспечения жильём граждан и реализации Ольга Пелевина и даже старший инженер-механик гаража Станислав Кузьмич.