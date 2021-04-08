Аналитики: Тагильчане общительнее всего по понедельникам

Аналитики МегаФона изучили активность абонентов и пришли к любопытным выводам. Так, например, любимый день для разговоров у жителей Нижнего Тагила — понедельник, отмечают эксперты. Пиковое время, когда максимальное число жителей одновременно набирает номера друзей и коллег, — с 11:00 до 12:00. Наименьшая активность фиксируется в воскресенье, в этот день абоненты предпочитают проводить время в интернете.

Жители Нижнего Тагила, как и всей Свердловской области, стали чаще разговаривать по мобильному телефону. В среднем с начала года один абонент стал тратить на голосовое общение на 25 минут в месяц больше. Ночь — не исключение, отмечают аналитики МегаФона: ежедневно на период с нуля часов до пяти утра приходится свыше полумиллиона минут.

Помимо этого, эксперты отмечают новую тенденцию — с начала года клиенты МегаФона стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE — голос в сети четвёртого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передаётся чётче, а посторонние шумы менее заметны.

«Свердловчане активно подхватили новинку, порядка 40% от всех голосовых вызовов приходится на сеть VoLTE. Если весь объём минут этого года сравнить с песнями, получится мелодия длиной в пять столетий. Бонусом к чистому звучанию абоненты получают меньший расход заряда смартфона и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», — отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В компании подчёркивают, что использование технологии VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Разговор возможен с абонентами любых операторов.

Партнёрский материал